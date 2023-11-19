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Бассай Виктор Алексаедрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1988

Отец: Бассай Александр Викторович

Мать: Бассай Елена Никоноровна

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