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Бассай Виктор Алексаедрович
Бассай Виктор Алексаедрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1988
Пол
Мужской
Отец
Бассай Александр Викторович
1962 г.р.
Мать
Бассай Елена Никоноровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1988
Отец:
Бассай Александр Викторович
Мать:
Бассай Елена Никоноровна
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