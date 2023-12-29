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Чепель Юрий Иванович
Чепель Юрий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
Чепель Иван Иванович
1918 г.р.
Мать
Макалич - Чепель Анна Кирилловна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Чепель Иван Иванович
Мать:
Макалич - Чепель Анна Кирилловна
Смерть
2000
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