Чепель Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепель Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Чепель Иван Иванович

Мать: Макалич - Чепель Анна Кирилловна

Смерть
2000
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