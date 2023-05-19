Трипольский Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольский Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Триольская Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трипольская Ольга Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Евгений Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трипольский Гавриил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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