Трипольский Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Триольская Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трипольская Ольга Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Евгений Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трипольский Гавриил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно