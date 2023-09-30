Иосик Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосик Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иосик Иван Владимирович

Мать: Иосик Ольга

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