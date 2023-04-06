Шинкаренко Григорий Тихонович (Михайлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкаренко Григорий Тихонович (Михайлович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1902 ст.

Жена: не указана

Захаровка, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
1920
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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