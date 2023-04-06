Шинкаренко Григорий Тихонович (Михайлович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1902 ст.
Жена: не указана
Захаровка, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
1920
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область