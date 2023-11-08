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Кочин Николай Иванович

Место рождения

Нажеровская волость, д. Рышнево

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Кочин Иван ?

Мать: Кочина Юоия (Иулиания) Васильевна

Нажеровская волость, д. Рышнево
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Кочина Анна Ивановна

Нажеровская волость, Счастливское общество, д. Счастливка
Рождение ребёнка
02.11.1911

Сын: Кочин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кочина Анна Ивановна

Нажеровская волость, д. Рышнево
Рождение ребёнка
17.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочина Анна Ивановна

Нажеровская волость, д. Рышнево
Смерть
Неизвестно
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