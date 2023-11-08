Кочин Николай Иванович
Место рожденияНажеровская волость, д. Рышнево
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Кочин Иван ?
Нажеровская волость, д. Рышнево
Бракосочетание
16.01.1911
Жена: Кочина Анна Ивановна
Нажеровская волость, Счастливское общество, д. Счастливка
Рождение ребёнка
02.11.1911
Мать ребёнка: Кочина Анна Ивановна
Нажеровская волость, д. Рышнево
Рождение ребёнка
17.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочина Анна Ивановна
Нажеровская волость, д. Рышнево
Смерть
Неизвестно