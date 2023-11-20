Krukowski Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKrukowski Aleksander

Krukowski Aleksander

avatar

Место рождения

Силене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н

Дата рождения

22.11.1884

Дата смерти

28.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1884

Отец: Krukowski Aleksander

Мать: Krukowska Anna

Силене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н
Бракосочетание
02.03.1924

Жена: Круковская Анна

Рождение ребёнка
30.11.1924

Дочь: Бейнарович Анна

Мать ребёнка: Круковская Анна

Рождение ребёнка
24.03.1926

Сын: Круковский Язеп (Юзеф)

Мать ребёнка: Круковская Анна

Силене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н
Упоминание
1931
Место жительства
1931
Полькишки, Силенской волости.
Упоминание
1932
„Silenes pag. Palkisku majas nodegusi Aleksandra Krukovska divi lauka skuni.” - „Latvijas Kareivis” Nr.163 (24.07.1932.)
Упоминание
1932
„Silenes pag. Palkisku majas nodegusi Aleksandra Krukovska divi lauka skuni.” - „Latvijas Kareivis” Nr.163 (24.07.1932.)
Упоминание
1941
ус.Рамаво.
Место жительства
1941
ус.Рамаво.
Смерть
28.11.1956
Похороны
30.11.1956
Силенские католические кладбища.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close