Krukowski Aleksander
Место рожденияСилене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н
Дата рождения22.11.1884
Дата смерти28.11.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1884
Отец: Krukowski Aleksander
Мать: Krukowska Anna
Силене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н
Бракосочетание
02.03.1924
Жена: Круковская Анна
Рождение ребёнка
30.11.1924
Дочь: Бейнарович Анна
Мать ребёнка: Круковская Анна
Рождение ребёнка
24.03.1926
Мать ребёнка: Круковская Анна
Силене, Скрудалиенская волость, Даугавпилсский р-н
Упоминание
1931
Место жительства
1931
Полькишки, Силенской волости.
Упоминание
1932
„Silenes pag. Palkisku majas nodegusi Aleksandra Krukovska divi lauka skuni.” - „Latvijas Kareivis” Nr.163 (24.07.1932.)
Упоминание
1932
„Silenes pag. Palkisku majas nodegusi Aleksandra Krukovska divi lauka skuni.” - „Latvijas Kareivis” Nr.163 (24.07.1932.)
Упоминание
1941
ус.Рамаво.
Место жительства
1941
ус.Рамаво.
Смерть
28.11.1956
Похороны
30.11.1956
Силенские католические кладбища.