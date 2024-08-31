Чанцов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанцов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поляничко (Чанцова) Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Чанцова (Бабенко) Надежда Игнатьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чанцова Екатерина Витальевна

Мать ребёнка: Чанцова (Бабенко) Надежда Игнатьевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чанцова (Бабенко) Надежда Игнатьевна

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