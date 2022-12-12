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Воробьев Артём Александрович
Воробьев Артём Александрович
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Место рождения
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Дата рождения
2004
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Александр Вячеславович
1968 г.р.
Мать
Воробьева (Конюхова) Ольга Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004
Отец:
Воробьев Александр Вячеславович
Мать:
Воробьева Ольга Николаевна
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
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