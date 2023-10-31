Рыбаков Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1979