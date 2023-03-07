Зубков Епифан Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Зубков Тимофей Давыдов
Мать: Зубкова Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Катерина Епифанова
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Зубков Сила (Силантий) Епифанов
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Филимонова Васса Епифанова
Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Зубков Галактион Епифанов
Мать ребёнка: Зубкова Домника Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Домника Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Марфа Дементьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829