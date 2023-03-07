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Зубков Епифан Тимофеев

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Место рождения

Зубковская

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Зубков Тимофей Давыдов

Мать: Зубкова Авдотья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Катерина Епифанова

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Зубков Сила (Силантий) Епифанов

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Филимонова Васса Епифанова

Мать ребёнка: Зубкова Марфа Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зубков Галактион Епифанов

Мать ребёнка: Зубкова Домника Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Домника Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Марфа Дементьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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