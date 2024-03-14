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Третьякова Матрона Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Третьяков Константин Или Иван Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Третьяков Евсей Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Третьяков Василий Степанович

Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Степан Никитович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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