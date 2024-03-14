Третьякова Матрона Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Третьяков Константин Или Иван Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Третьяков Евсей Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Третьяков Василий Степанович
Отец ребёнка: Третьяков Степан Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно