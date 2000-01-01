Слепов Кузьма Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Слепов Петр Андрев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Слепов Иван Козьмин
Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Слепов Антон Козмин
Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Слепов Ефим Козмин
Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно