Слепов Кузьма Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепов Кузьма Петров

Слепов Кузьма Петров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Слепов Петр Андрев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Слепов Иван Козьмин

Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Слепов Антон Козмин

Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Слепов Ефим Козмин

Мать ребёнка: Слепова Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепова Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close