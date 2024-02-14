Тягушев Пантелей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тягушева) Агафья
Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тягушев Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1914
Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Тягушева) Просковья Пантелеевна
Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тягушева (Тягушева) Ольга
Мать ребёнка: Тягушев Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно