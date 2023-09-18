Спиридонов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Спиридонов Григорий Леонтьевич

Мать: Спиридонова Ксения Федоровна

Смерть
1951
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