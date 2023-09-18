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Спиридонов ?
Спиридонов ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
1951
Пол
Мужской
Отец
Спиридонов Григорий Леонтьевич
Мать
Спиридонова (Зайцева) Ксения Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Спиридонов Григорий Леонтьевич
Мать:
Спиридонова Ксения Федоровна
Смерть
1951
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