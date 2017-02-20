Остерова (Кондина) любовь прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остерова (Кондина) любовь прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1960

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960

Отец: Кондин Прокопий петрович

Мать: Кондина софья константиновна

Рождение ребёнка
13.09.1982

Дочь: Ибрагимова антонина николаевна

Отец ребёнка: Остеров николай егорович

Рождение ребёнка
08.05.1984

Сын: Остеров александр николаевич

Отец ребёнка: Остеров николай егорович

Рождение ребёнка
09.06.1985

Сын: Остеров петр николаевич

Отец ребёнка: Остеров николай егорович

Рождение ребёнка
06.09.1993

Сын: Остеров илья николаевич

Отец ребёнка: Остеров николай егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остеров николай егорович

Смерть
20.02.2017
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