Остерова (Кондина) любовь прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1960
Дата смерти20.02.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960
Рождение ребёнка
13.09.1982
Дочь: Ибрагимова антонина николаевна
Отец ребёнка: Остеров николай егорович
Рождение ребёнка
08.05.1984
Сын: Остеров александр николаевич
Отец ребёнка: Остеров николай егорович
Рождение ребёнка
09.06.1985
Отец ребёнка: Остеров николай егорович
Рождение ребёнка
06.09.1993
Отец ребёнка: Остеров николай егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2017