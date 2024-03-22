Василиса Никитична
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Никита Максимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Авдей Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андреян Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Копылов Ксенофонт
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Осип Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно