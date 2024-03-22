Василиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Никитична

Место рождения

Нередищи

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Никита Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Авдей Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андреян Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Копылов Ксенофонт

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Осип Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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