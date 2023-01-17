Ефимович (Перевалова) Оксана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.2003
Дочь: Ефимович Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ефимович Александр Владимирович
Рождение ребёнка
24.09.2012
Сын: Ефимович Владислав Александрович
Отец ребёнка: Ефимович Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно