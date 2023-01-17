Ефимович (Перевалова) Оксана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимович (Перевалова) Оксана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2003

Дочь: Ефимович Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ефимович Александр Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.09.2012

Сын: Ефимович Владислав Александрович

Отец ребёнка: Ефимович Александр Владимирович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимович Александр Владимирович

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