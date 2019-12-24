Попов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.19

Дата смерти

20.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1964

Сын: Попов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1967

Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.05.1978

Сын: Попов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна

Смерть
20.10.2020
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