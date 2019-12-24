Попов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.19
Дата смерти20.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1964
Сын: Попов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1967
Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.05.1978
Сын: Попов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Попова Антонида Тимофеевна
Смерть
20.10.2020