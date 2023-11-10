Капанина Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капанина Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1969

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1990

Дочь: Капанина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович

Рождение ребёнка
11.09.2003

Дочь: Капанина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капанина Инна Васильевна

Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капанин Василий Викторович

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