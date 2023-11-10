Капанина Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1990
Дочь: Капанина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович
Рождение ребёнка
11.09.2003
Дочь: Капанина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капанина Инна Васильевна
Отец ребёнка: Капанин Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно