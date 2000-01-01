Городецкая (Зяблова) Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Городецкий Иван Александрович
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Городецкий Василий Александрович
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Городецкий Никонор Александрович
Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
Неизвестно