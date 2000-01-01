Городецкая (Зяблова) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкая (Зяблова) Евдокия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Городецкий Иван Александрович

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Городецкий Василий Александрович

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Городецкий Никонор Александрович

Отец ребёнка: Городецкий Александр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Александр Иванов

Место жительства
Неизвестно
Старое Село Грязовецкого уезда
Смерть
Неизвестно
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