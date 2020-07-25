Прытков Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1937
Дата смерти25.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937
Рождение ребёнка
06.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыткова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыткова Надежда Николаевна
Смерть
25.07.2020
Причина смерти: старость