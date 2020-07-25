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Прытков Геннадий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1937

Дата смерти

25.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1937

Отец: Фоминский Корней Антонович

Мать: Фоминская Мария Семеновна

Рождение ребёнка
06.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыткова Надежда Николаевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыткова Надежда Николаевна

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
25.07.2020
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: старость
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