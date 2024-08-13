Власов Матвей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Матвей Евстафьевич

Власов Матвей Евстафьевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Власов Евстафий Иванович

Мать: Власова (Власова) Федосья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Власов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Власов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.