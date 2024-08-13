Власов Матвей Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Власова (Власова) Евдокия Фетисовна
Смерть
1870