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Яфасов Марк Максимович
Яфасов Марк Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.2020
Пол
Мужской
Отец
Яфасов Максим Александрович
1990 г.р.
Мать
Яфасова (Коробейникова) Мария Николаевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2020
Отец:
Яфасов Максим Александрович
Мать:
Яфасова Мария Николаевна
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