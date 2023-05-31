Моисеева Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892

Отец: Моисеев Андрей Григорьевич

Мать: Ефросиния Павловна

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