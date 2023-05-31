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Моисеева Анастасия Андреевна
Моисеева Анастасия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.1892
Пол
Женский
Отец
Моисеев Андрей Григорьевич
Мать
Ефросиния Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1892
Отец:
Моисеев Андрей Григорьевич
Мать:
Ефросиния Павловна
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