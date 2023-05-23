Поляков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Поляков Иван
Мать ребёнка: Полякова Аграфена
с. Бондари Тамбовской области
Рождение ребёнка
22.01.1895
Сын: Поляков Григорий
Мать ребёнка: Полякова Аграфена
с. Бондари Тамбовской области
Смерть
1931