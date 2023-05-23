Поляков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Поляков Иван

Мать ребёнка: Полякова Аграфена

с. Бондари Тамбовской области
Рождение ребёнка
22.01.1895

Сын: Поляков Григорий

Мать ребёнка: Полякова Аграфена

с. Бондари Тамбовской области
Смерть
1931
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