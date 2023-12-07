Щербаков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1979

Дочь: Шатрова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Чернышева Ирина Владимировна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чернышева Ирина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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