Щербаков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1979
Дочь: Шатрова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Чернышева Ирина Владимировна
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Чернышева Ирина Владимировна
Смерть
Неизвестно