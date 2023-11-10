Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Швецова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Надежда Васильевна

Первый муж Надежды. Военный инженер, знал 4 языка. Арестован в 1937 году. После смерти Сталина получил получил пенсию 900 рублей и квартиру в Иркутске.
Смерть
Неизвестно
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