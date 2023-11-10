Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вадим Николаевич
Мать ребёнка: Швецова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Первый муж Надежды. Военный инженер, знал 4 языка. Арестован в 1937 году. После смерти Сталина получил получил пенсию 900 рублей и квартиру в Иркутске.
Смерть
Неизвестно