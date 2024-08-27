Nürnberger Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1836

Сын: Nürnberger Nicolaus

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea

Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried

Смерть
Неизвестно

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