Nürnberger Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1836
Сын: Nürnberger Nicolaus
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Nürnberger Katharina Dorothea
Отец ребёнка: Nürnberger Gottfried
Смерть
Неизвестно