Курочкина (Капачинская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Капачинская) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1871

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Скипетров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Бехтерева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Миславская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1871
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