Курочкина (Капачинская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Скипетров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Бехтерева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Миславская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Курочкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1871