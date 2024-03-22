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Багаев Пётр Васильевич

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Место рождения

Верхняя Мельница, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.08.1858

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1858

Отец: Багаев Василий Фёдорович

Мать: Багаева Екатерина Марковна

Верхняя Мельница, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение
19.08.1858
Казанско-Богородицкая ц. села Васильково (Васильковского) Верхотульского благочиния, Котельнического уезда Вятской губ.
Вятской губ., Орловского уезда, Пищальского прихода и правления, Бутырского общества, деревни При верхней Мельнице, крестьянина Василия Федорова Багаева
Военная служба
1878
г. Царицын (Волгоград)
Призывался по линии железных дорог в Царицыне
Военная служба
1878
участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Бракосочетание
29.10.1889

Жена: Багаева Евдокия Ильинична

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Вятской губ. г. Яранска мещанин Петр Василиев Багаев, православный, 31 г. и Ростовского 2-й гильдии купца дочь Евдокия Ильина Миленина, православная, 18 лет | Александро-Невская церковь, Ростов-на-Дон... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1891

Сын: Багаев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.09.1892

Сын: Багаев Иван Петрович

Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Багаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1932
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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