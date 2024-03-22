Багаев Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1858
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1858
Крещение
19.08.1858
Казанско-Богородицкая ц. села Васильково (Васильковского) Верхотульского благочиния, Котельнического уезда Вятской губ.
Вятской губ., Орловского уезда, Пищальского прихода и правления, Бутырского общества, деревни При верхней Мельнице, крестьянина Василия Федорова Багаева
Военная служба
1878
г. Царицын (Волгоград)
Призывался по линии железных дорог в Царицыне
Военная служба
1878
участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Бракосочетание
29.10.1889
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Вятской губ. г. Яранска мещанин Петр Василиев Багаев, православный, 31 г. и Ростовского 2-й гильдии купца дочь Евдокия Ильина Миленина, православная, 18 лет | Александро-Невская церковь, Ростов-на-Дон... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1891
Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
02.09.1892
Сын: Багаев Иван Петрович
Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
20.11.1897
Сын: Багаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Багаева Евдокия Ильинична
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно