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Ванюкова Александра Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2002

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2002

Отец: Ванюков Давыд Венеаминович

Мать: Ванюкова Валентина

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