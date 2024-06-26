Беда Григорий Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти03.09.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Место жительства
1829
"Махновка, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-FQZ5-T3QG : 22 июня 2024 г.), снимок 166 из 1064; Orthodox churches.
Смерть
03.09.1831 ст.
127/1012/1663