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Беда Григорий Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

03.09.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1784 и 1789 г.р.

Мать

Между 1787 и 1792 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Беда (Бедюк) Феодор Васильевич

Мать: Беда Мария Семеновна

Место жительства
1829
Гуровцы, Вінницька область
"Махновка, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHJ-FQZ5-T3QG : 22 июня 2024 г.), снимок 166 из 1064; Orthodox churches.
Смерть
03.09.1831 ст.
Гуровцы, Вінницька область
127/1012/1663

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