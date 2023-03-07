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Климанов Евсигней Александров

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Место рождения

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.

Сын: Климанов Владимир Евсигнеев

Мать ребёнка: Климанова Любовь Николаева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.

Дочь: Климанова Анастасия Евсигнеева

Мать ребёнка: Климанова Любовь Николаева

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климанова Любовь Николаева

Смерть
Неизвестно
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