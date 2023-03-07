Климанов Евсигней Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.
Сын: Климанов Владимир Евсигнеев
Мать ребёнка: Климанова Любовь Николаева
Рождение ребёнка
20.12.1912 ст.
Дочь: Климанова Анастасия Евсигнеева
Мать ребёнка: Климанова Любовь Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно