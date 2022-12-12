Катин Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1995
Был женат дважды. Жена в первом браке умерла. Осталась дочь. Во втором браке 4 детей Владимир, Николай, Татьяна и Василий (по старшинству) Работал прорабом в строительстве. Поступал после войны на выс... Показать все