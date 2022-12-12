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Катин Леонид Васильевич

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Место рождения

Носакино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1928

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Носакино, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1995
Был женат дважды. Жена в первом браке умерла. Осталась дочь. Во втором браке 4 детей Владимир, Николай, Татьяна и Василий (по старшинству) Работал прорабом в строительстве. Поступал после войны на выс... Показать все
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