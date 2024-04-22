Марка Прокофьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марка Прокофьев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1800 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Прокофий Павлов (Ич)

Мать: Анна Яковлева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Марков (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Петр Марков (Ич)

Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Маркова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марья Маркова (Вна)

Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Поликарпова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1827
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