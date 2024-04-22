Марка Прокофьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Прокофий Павлов (Ич)
Мать: Анна Яковлева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Марков (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Петр Марков (Ич)
Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Маркова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марья Маркова (Вна)
Мать ребёнка: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Поликарпова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1827