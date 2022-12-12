- Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Васса Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1696 г.р.
Вычислено 1698 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Сын: Лысов Ульян Маркович

Отец ребёнка: Лысов Марк Иванович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Дочь: Лысова Васса Марковна

Отец ребёнка: Лысов Марк Иванович

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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