- Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Сын: Лысов Ульян Маркович
Отец ребёнка: Лысов Марк Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Дочь: Лысова Васса Марковна
Отец ребёнка: Лысов Марк Иванович
Смерть
Неизвестно