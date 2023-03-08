Швалева Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Швалева Александра Давыдова
Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Швалева Дарья Давыдова
Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Швалев Петр Давидов
Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Швалева Анастасия Давыдова
Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швалев Давид Фаддеев
Смерть
Неизвестно