Швалева Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвалева Ирина Васильева

Швалева Ирина Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Швалева Александра Давыдова

Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Швалева Дарья Давыдова

Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Швалев Петр Давидов

Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Швалева Анастасия Давыдова

Отец ребёнка: Швалев Давид Фаддеев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швалев Давид Фаддеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close