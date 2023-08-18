Коровкина (Вострикова) Анна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровкина (Вострикова) Анна Ларионова

Коровкина (Вострикова) Анна Ларионова

Место рождения

займище Рычаговское, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

08.02.1774 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

займище Рычаговское, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Микрюкова Акулина Ульянова

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Коровкин Леонтий Ульянов

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Коровкин Яков Ульянов

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1751 ст.

Сын: Коровкин Фадей Ульянов

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Ульянова

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1760 ст.

Дочь: Наталья Ульянова

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1764 ст.

Дочь: Марфа Ульянова

Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Ульян Михеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1774 ст.
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close