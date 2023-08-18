Коровкина (Вострикова) Анна Ларионова
Место рождениязаймище Рычаговское, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти08.02.1774 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
займище Рычаговское, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Микрюкова Акулина Ульянова
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
Рождение ребёнка
21.07.1751 ст.
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Ульянова
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
Рождение ребёнка
26.08.1760 ст.
Дочь: Наталья Ульянова
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1764 ст.
Дочь: Марфа Ульянова
Отец ребёнка: Коровкин Ульян Михеев
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1774 ст.
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя