Матикайнен (Лескинен) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 31.10.1770 и 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 31.10.1770 и 1772
Отец: Лескинен Павел Юрьевич
Мать: Лескинен Регина
Рождение ребёнка
15.01.1794
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1795
Дочь: Ева Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1797
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1799
Сын: Матикайнен Абрам Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1800
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1802
Дочь: Кристина Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно