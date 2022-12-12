Матикайнен (Лескинен) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Лескинен) Софья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 31.10.1770 и 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 31.10.1770 и 1772

Отец: Лескинен Павел Юрьевич

Мать: Лескинен Регина

Рождение ребёнка
15.01.1794

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1795

Дочь: Ева Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1797

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1799

Сын: Матикайнен Абрам Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
?.04.1800

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1802

Дочь: Кристина Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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