Холодий (Сорока) Лидия Максимовна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сорока Максим Матвеевич
Мать: Сорока Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
16.06.1930
Дочь: Минченко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Холодий Иван Лукьянович
Джумайловка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1989
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край