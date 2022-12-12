Холодий (Сорока) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодий (Сорока) Лидия Максимовна

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Место рождения

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сорока Максим Матвеевич

Мать: Сорока Ирина Андреевна

Могукоровка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.1930

Дочь: Минченко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Холодий Иван Лукьянович

Джумайловка, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1989
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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