Hoffman Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hoffman Peter

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Hoffman George Johann

Мать: Hoffman Franzisca

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