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Hoffman Peter
Hoffman Peter
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1855
Пол
Мужской
Отец
Hoffman George Johann
1832 г.р.
Мать
Hoffman (Fleck) Franzisca
1831 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец:
Hoffman George Johann
Мать:
Hoffman Franzisca
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