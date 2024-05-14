Лютиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лютикова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Лютикова (Букова) Лида Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лютикова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Лютикова (Букова) Лида Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютиков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Лютикова (Букова) Лида Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно