Храпак Пётр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храпак Яков
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Храпак Ефросинья Романовна
Рождение ребёнка
26.10.1914
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Храпак Ефросинья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно