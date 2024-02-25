Храпак Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпак Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храпак Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Храпак Ефросинья Романовна

Рождение ребёнка
26.10.1914

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Храпак Ефросинья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпак Ефросинья Романовна

Смерть
Неизвестно
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