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Кривицкая Ирина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.03.1989

Муж: Пыльнев Андрей Вениаминович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.07.1991

Дочь: Пыльнева Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Пыльнев Андрей Вениаминович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.2000

Дочь: Пыльнева Кристина Андреевна

Отец ребёнка: Пыльнев Андрей Вениаминович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Развод
2014

Муж: Пыльнев Андрей Вениаминович

Смерть
Неизвестно
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