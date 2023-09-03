Кривицкая Ирина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.03.1989
Рождение ребёнка
02.07.1991
Дочь: Пыльнева Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Пыльнев Андрей Вениаминович
Рождение ребёнка
19.05.2000
Дочь: Пыльнева Кристина Андреевна
Отец ребёнка: Пыльнев Андрей Вениаминович
Развод
2014
Смерть
Неизвестно