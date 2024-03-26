Гарифя
Место рожденияд.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омылхода
Отец ребёнка: Абдул-Гани Баари
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадифя
Отец ребёнка: Абдул-Гани Баари
д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдул-Гани Баари
Смерть
Неизвестно