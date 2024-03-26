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Гарифя

Место рождения

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омылхода

Отец ребёнка: Абдул-Гани Баари

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадифя

Отец ребёнка: Абдул-Гани Баари

д.Новая Салаусь Янгуловская волость Вятской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдул-Гани Баари

Смерть
Неизвестно
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