Плотникова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982
Отец: Тудвасев Иван Семенович
Мать: Тудвасева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1987
Дочь: Куртеюпова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
19.01.1991
Сын: Плотников Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
29.01.1999
Дочь: Бычкова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович