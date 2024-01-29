Плотникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1982

Отец: Тудвасев Иван Семенович

Мать: Тудвасева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1987

Дочь: Куртеюпова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
19.01.1991

Сын: Плотников Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
29.01.1999

Дочь: Бычкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Плотников Сергей Леонидович

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