Арсентьева (Соколова) Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева (Соколова) Таисья

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Место рождения

село Маховатка, Воронежская область

Дата рождения

23.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940

Отец: Соколов Илья

Мать: Соколова Серафима

село Маховатка, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Арсентьев Анатолий

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

Рождение ребёнка
12.10.1963

Сын: Арсентьев Александр

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

Рождение ребёнка
18.08.1965

Сын: Арсентьев Валерий

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

Рождение ребёнка
03.10.1967

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

Рождение ребёнка
01.07.1972

Сын: Арсентьев Сергей

Отец ребёнка: Арсентьев Василий

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