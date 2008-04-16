Арсентьева (Соколова) Таисья
Место рождениясело Маховатка, Воронежская область
Дата рождения23.10.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1940
Отец: Соколов Илья
Мать: Соколова Серафима
село Маховатка, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Арсентьев Анатолий
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
12.10.1963
Сын: Арсентьев Александр
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
18.08.1965
Сын: Арсентьев Валерий
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
03.10.1967
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Арсентьев Василий
Рождение ребёнка
01.07.1972
Сын: Арсентьев Сергей
Отец ребёнка: Арсентьев Василий