Гаврила Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Мать: Лукерья Афанасьева
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Михайло Гаврилов
Мать ребёнка: Марина Степанова
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Евдоким Гаврилов
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Яким Гаврилов
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Яков Гаврилов
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Параскева Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Степанова
Смерть
Неизвестно