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Гаврила Сергеев

Место рождения

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: не указан

Мать: Лукерья Афанасьева

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Михайло Гаврилов

Мать ребёнка: Марина Степанова

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Евдоким Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Яким Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Яков Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Параскева Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Голчино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Степанова

Смерть
Неизвестно
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