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Вовк Мария Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: Вовк Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1939

Сын: Наместюк Геогрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Наместюк Афанасий Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Вовк Вячеслав Афанасьевич

Отец ребёнка: Наместюк Афанасий Тимофеевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
1954
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