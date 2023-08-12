Вовк Мария Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Мать: Вовк Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1939
Сын: Наместюк Геогрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Наместюк Афанасий Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Вовк Вячеслав Афанасьевич
Отец ребёнка: Наместюк Афанасий Тимофеевич
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
1954